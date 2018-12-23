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'الصحفيين' تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المدعو محي عبيد

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:17 م
'الصحفيين' تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المدعو محي عبيد
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن المستشار القانوني لنقابة الصحفيين تقدم ظهر اليوم، ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام، ضد المدعو محي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة، وذلك لاتهامه بالمساس بالذمة المالية والسب والقذف والتشهير في حق الزملاء عاطف عبد العزيز عبدالسلام بدر ومحمد شكري حسين الجرنوسي وإسراء طلعت سليمان وآيه أحمد سيد محمد دعبس.


وأضاف في تصريحات صحفية، أن البلاغ جاء فيه أن المدعو محي عبيد، نشر بيانًا على حسابه الشخصي، اتهم فيه الزملاء بالحصول على 20 ألف جنيه لكل منهم من بعض منافسيه، بل وصل الأمر إلى توجيه اتهام صريح لـ3 مواقع إخبارية، بالحصول على مليون جنيه رشوة لكل منهم، وذلك مقابل حملات صحفية ضده -كما زعم-
كما تقدم المستشار القانوني للنقابة بـ4 بلاغات مستقلة مقدمة من الزملاء، اتهموا فيها المدعو محي الدين إبراهيم عبيد بالسب والقذف والتشهير والمساس بذمتهم المالية، وذلك في بيان نشرة على حسابة الشخصي أيضًا.


وأكد "عبدالرحيم" أن البلاغات شملت حافظة مستندات تضمنت صور للبيان الصادر عن المدعو محي عبيد على صفحته، والتي اتهم فيها الزملاء بالحصول على مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من بعض منافسيه.


ولفت "عبدالرحيم" إلى أن النقابة طالبت المستشار نبيل صادق النائب العام، بسرعة استدعاء محي الدين إبراهيم عبيد نقيب الصيادلة، لسماع أقواله في الاتهامات التي وجهها في حق الزملاء.

'الصحفيين' تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد المدعو محي عبيد
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