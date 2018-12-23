شاهد.. المؤبد لقاتلة زوجها بعد 12 يوم زواج بالعاشر من رمضان.. وإعدام عشيقها

Advertisements

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، اليوم الأحد، عاطلًا، بالإعدام شنقًا، وعشيقته وصديقه بالسجن المؤبد لكلٍ منهما، لاتهامهم جميعًا في القضية رقم 3348 جنايات ثان العاشر من رمضان لسنة 2018، بقتل زوج المتهمة بمدينة العاشر من رمضان.



كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من "ولاء م" 21 سنة مقيمة محافظة المنيا، بأثناء سيرها برفقة زوجها" حمادة ع ر" 30 سنة عامل بشركة أدوية من محافظة المنيا، ويعمل بالعاشر من رمضان، بالمجاورة 60 بدائرة قسم ثان العاشر من رمضان، تعرضا لهجوم من قبل مجهولين ضربوا زوجها بقطعة خشب على رأسه ما أسفر عن وفاته في الحال، فيما تمكن الجناه من سرقة مصوغات الزوجة ولاذوا بالفرار.



وبعد أقل من 48 ساعة، نجح ضباط إدارة البحث الجنائي في كشف فموض الواقعة، حيث تبين من تحريات فريق البحث أن الزوجة متزوجة من المجني عليه منذ 12 يوما وأنه أجبرت علي الزواج منه، وكانت علي علاقة عاطفية ب" محمد ع ع " 25 سنة مقيم المنيا، فأتفقا سويا علي التخلص من الزوج لكي يتزوجا، فيما قام العيشق بمساعدة صديقه" كريم م ع" 19 سنة مقيم المنيا، بتنفيذ الواقعة بتحريض من الزوجة، وتم القبض عليهم جميعا وإحالتهم للنيابة العامة التي أحالتهم محبوسين إلي جنايات الزقازيق.