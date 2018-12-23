مانشستر يونايتد يستقر علي عدم التعاقد مع صفقات كبيرة في الميركاتو الشتوي

استقر مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي علي عدم جلب صفقات كبيرة، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير القادم.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏الميرور، إن مانشستر يونايتد لن يصرف الأموال في الإنتقالات الشتوية، وتم إخبار سولشاير مدرب الفريق بالعمل مع اللاعبين المتاحين حالياً إلا في حال حدوث إصابة خطيرة.





وتعتقد إدارة اليونايتد بأن مورينهو مدرب الفريق السابق فشل بإخراج أفضل ما عند التشكيلة، ومن ضمنهم بوجبا ولوكاكو وفريد وسانشيز.





ولا تجد الإدارة أي قيمة لصرف أموال طائلة، بسبب أن هنالك خطة لتعيين مدرب جديد في نهاية الموسم الحالي، وسيوفروا الأموال لفترة الميركاتو الصيفي.





يذكر أن إدارة مانشستر يونايتد أعلنت إقالة جوزية مورينهو بعد خسارة الفريق أمام نادي ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.



