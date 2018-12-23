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طلعت يوسف: الأهلي وبيراميدز ضربا مستوى وحيد وتراوري في مقتل

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:59 م
طلعت يوسف: الأهلي وبيراميدز ضربا مستوى وحيد وتراوري في مقتل
طلعت يوسف
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عمرو مصطفى
 
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أكد طلعت يوسف المدير الفني لفريق المقاصة أنه يسعى لتحقيق مركز متقدم بجدول الدوري الممتاز هذا الموسم.


وقال يوسف عبر إذاعة "أون سبورت" أن محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق تأثر بانتقاله إلى النادي الأهلي والمفاوضات التي جرت معه مؤخراً في المباريات المتبقية له مع المقاصة قبل الانتقال إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي.

 

وأضاف طلعت يوسف: "نفس الحال للاعب إيريك تراوري مهاجم المقاصة غاب عن مستواه الفني القوي منذ التوقيع لنادي بيراميدز وعقب مباراة طلائع الجيش بالدوري أخبرتهما أنهما خارج الحسابات في الفترة القادمة وتم استبعادهما قبل مباراة سموحة أمس".

 

وأشار يوسف إلى أن المقاصة يحتاج إلى 3 صفقات لتدعيم الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير المقبل.

 

وأوضح أنه حصل وعد من مجلس الإدارة بتوفير احيتاجات الفريق الفنية في الميركاتو الشتوي.


 

المزيد عن: محمود وحيد صفقات الاهلي تراوري بيراميدز المقاصة الاهلي
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