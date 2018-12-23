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ضبط عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالمطرية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:51 م
ضبط عاطلين لاتجارهما في المواد المخدرة بالمطرية
المتهمان
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية، في ضبط عاطلين لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس.

وعقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط كل من:"ياسين.م.ع"، سن 20، عاطل، ومقيم بدائرة القسم (سبق اتهامه في قضيتين آخرهما قضية "مخدرات")، "حسين.ر.ح"، سن 23، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وعثر بحوزتهما على ( كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام، مبلغ مالي قدره 1060 جنيه، سلاح أبيض عبارة عن " سكين " ) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
المزيد عن: قيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة ضبط عاطلين حوادث الفجر المطرية اخبار الحوادث
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