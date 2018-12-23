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"الصحة": إصابة 12 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:49 م
الصحة: إصابة 12 في انقلاب ميكروباص ببني سويف
وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
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عبدالرحمن صلاح
 
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، إصابة 12 مواطناً في حادث انقلاب سيارة "ميكروباص"، بالطريق الصحراوي الشرقي، اتجاه القاهرة، محافظة بني سويف.

وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ 9 سيارات إسعاف مجهزة نقلت المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي.

وتراوحت الإصابات ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباه كسر بالفقرات العنقية، وكسور، وكدمات وسحجات وجروح باماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
المزيد عن: بني سويف انقلاب ميكروباص الصحة اصابة 12
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