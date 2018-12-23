سعر الدولار اليوم الاحد 23/12/2018 والعملة الامريكية تتباين امام الجنيه في البنوك

تباينت سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الاحد 23/12/2018 البنوك العاملة في مصر وذلك خلال منتصف التعاملات الصباحية- فترة الظهيرة، حيث شهد الدولار تباينا في كل من البنك الاهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وغيرها من البنوك العاملة في مصر ومن خلال التقرير الاتي تنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديت جديد لسعر العملة الامريكية في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي وجاءت الاسعار كما يلي :





اعلى سعر لشراء الدولار واقل سعر للبيع





استقر اعلى لشراء الدولار في البنوك اليوم الاحد 23 ديسمبر من خلال مصرف ابو ظبي الاسلامي بنحو 17.97 جنيها، بينما كان اقل سعر من خلال أكبر البنوك الحكومية وهو البنك الأهلى المصري بنحو 17.88 جنيهًا، ويواصل اعلى واقل سعر سعر استقراره في البنوك خلال الفترة الاخيرة.





سعر الدولار في السوق السوداء





يستمر سعر الدولار في الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية للسوق السوداء اليوم عند مستوى 17.88 جنيها، وذلك بعد تراجعه من مستوى 17.90 جنيها خلال تعاملات الاسبوع قبل الماضي.





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول 17.89 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك الاسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

17.90 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع



