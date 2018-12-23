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أمن القاهرة يضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:39 م
أمن القاهرة يضبط هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة
مديرية أمن القاهرة - أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت مباحث أقسام شرطة "الساحل، المطرية، منشأة ناصر"، في ضبط 4 محكوم عليهم هاربين من تنفيذ أحكام قضائية متنوعة.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الساحل من ضبط المدعو "إبراهيم.ع.م"، سن 61، بالمعاش، ومقيم بدائرة القسم مطلوب التنفيذ عليه في حكمين حبس جزئي في قضايا "مبانٍ" والمقضي عليه فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت "2 مليون و206 ألف جنيه)، وبمواجهته بالأحكام الصادر ضده أقر بها.

فيما تمكنت مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط المدعو "السيد. ع. هـ " سن 56، صاحب مقهى، ومقيم بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة المطرية ( مطلوب التنفيذ عليه في عدد 14 حكما قضائيا في قضايا " مبان، تبديد " والمقضي عليه فيها بالحبس 19 سنة و9 شهور، وغرامة مالية مستحقة بلغت "13 مليونا و239 ألف جنيه) وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.


وكما تمكنت مباحث قسم شرطة منشاة ناصر من ضبط كل من: "عادل. ر. أ"، سن 50، عامل، ومقيم بدائرة القسم، "حمادة. ر. أ" سن 53 عامل، شقيق الأول ومقيم بذات العنوان، مطلوب التنفيذ عليهما في حكم قضائي صادر ضدهما في قضية ( مبان ) والمحكوم عليهما فيها بغرامة مالية مستحقة بلغت ( مليون جنيه ) لكل منهما وبمواجهتهما بالحكم الصادر ضدهما أقرا به.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحكوم عليهم المضبوطين، والعرض على النيابة.
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