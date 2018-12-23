اخر تحديث| سعر الدولار اليوم الاحد 23/12/2018 في مصر - تعاملات فترة الظهيرة

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 23/12/2018، حيث استقر سعر صرف الدولار في غالبية البنوك المصرية اليوم بينما سجل أعلى سعر للدولار من خلال مصرف ابو ظبي الاسلامي ومن خلال التقرير الاتي تنشر بوابة الفجر الالكترونية تحديت جديد لسعر الدولار في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي وجاءت الاسعار كما يلي :





سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي





17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك مصر





17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول





17.89 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي





17.90 جنيه للشراء

17.98 جنيه للبيع





سعر الدولار في السوق السوداء اليوم 23 ديسمبر

يستمر سعر الدولار في الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية للسوق السوداء اليوم عند مستوى 17.88 جنيها ، وذلك بعد تراجعه من مستوى 17.90 جنيها خلال تعاملات الاسبوع قبل الماضي.





اعلى سعر لشراء الدولار اليوم 23/12/2018

استقر اعلى لشراء الدولار في البنوك اليوم الاحد 23 ديسمبر من خلال مصرف ابو ظبي الاسلامي بنحو 17.97 جنيها ، بيمنما كان اقل سعر من خلال أكبر البنوك الحكومية وهو البنك الأهلى المصري بنحو 17.88 جنيهًا، ويواصل اعلى واقل سعر سعر استقراره في البنوك خلال الفترة الاخيرة.



