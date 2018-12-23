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"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:32 م
الداخلية تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
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هبة عبد الحفيظ
 
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أعلنت وزارة الداخلية، القضاء على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها.

 

وتمكن قطاع الأمن الوطني، من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية ورجال القوات المسلحة والشرطة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش.

 

وتم مداهمة تلك البؤرة حيث حدث اشتباك بإطلاق النيران مع العناصر الإرهابية لبضعة ساعات والذي أسفر عن مصرع عدد (8) من العناصر الإرهابية ومحاولة مجموعة آخرى الفرار من مكان المواجهة، حيث طاردتهم القوات وتمكنت من قطع طريق الهروب وفي تبادل لإطلاق النيران لقيت تلك المجموعة وعددهم (6) عناصر إرهابية مصرعهم وعثر بحوزتهم على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.

"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
"الداخلية" تقضي على خلية إرهابية بالعريش ومصرع 14 من عناصرها (صور)
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