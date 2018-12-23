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في ذكرى ميلاد عمرو يوسف.. تعرف على قصة شائعة إتجاره بالمخدرات

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:21 م
في ذكرى ميلاد عمرو يوسف.. تعرف على قصة شائعة إتجاره بالمخدرات
عمرو يوسف
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الفجر الفنى
 
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يحل اليوم الثالث والعشرون من شهر ديسمبر ذكرى ميلاد الفنان عمرو يوسف، وبهذه المناسبة نذكر شائعة غريبة راودته في الفترة الأخيرة وهي القبض عليه هو وزوجته الفنانة كندة علوش بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وفي التفاصيل أثيرت الشائعة حول القبض على عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش في أحد الأكمنة بتهمة حيازة مواد مخدرة.

ورد الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين ، رد على هذه الأخبار في تصريحات صحفية قائلًا: "إنه أجرى اتصالا بالنجم عمرو يوسف لمعرفة حقيقة ما تم تداوله عن القبض عليه هو وزوجته الفنانة كندة علوش بتهمة حيازة مواد مخدرة".

وأضاف: "أن عمرو يوسف قال له أن الأمر شائعات، وأنه بمنزله، ولم يتم القبض عليه أو احتجازه لساعتين بقسم شرطة العجوزة كما أشيع، وأن زوجته في الغردقة لتصوير عمل فني هناك".

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