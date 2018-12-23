ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

كشف غموض واقعة سرقة خفير خصوصي بالإكراه في الساحل

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:19 م
كشف غموض واقعة سرقة خفير خصوصي بالإكراه في الساحل
المتهمين
طباعة
Advertisements
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
نجحت مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة خفير خاص بأحد المحلات التجارية بالإكراه.

وتبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من "محمد. ح. م"، سن 25، خفير بفرع إحدى سلاسل المحلات التجارية الكائنة بدائرة القسم، ومقيم بذات الدائرة، بأنه حال تواجده بمحل عمله فوجئ بشخصين ( غير معلومين لديه ) يستقلان دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول وحافظة نقوده بداخلها مبلغ مالي قدره ( 800 جنيه ) ومتعلقاته الشخصية عقب تهديده بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما وفرا هاربان.

وعلى الفور قامت قوة من مباحث القسم بتتبع خط سير هروب المتهمين، وملاحقتهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما كل من: "عبدالله.م.ر"، سن 24، عاطل، ومقيم بإمبابة الجيزة ( مطلوب التنفيذ عليه حكم قضائي صادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية "ضرب")، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 16مم وبداخله طلقة من ذات العيار)، "بلال. هـ. ع"، سن 19، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية - قيادة الثاني) والمستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بسرقته كرهًا عنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
المزيد عن: واقعة سرقة خفير خصوصى حوادث الفجر بالاكراة الساحل أخبار الحوادث
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
1
x
13:00
0
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان