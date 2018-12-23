كشف غموض واقعة سرقة خفير خصوصي بالإكراه في الساحل



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.



نجحت مباحث قسم شرطة الساحل بالقاهرة، في ضبط مرتكبي واقعة سرقة خفير خاص بأحد المحلات التجارية بالإكراه.وتبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من "محمد. ح. م"، سن 25، خفير بفرع إحدى سلاسل المحلات التجارية الكائنة بدائرة القسم، ومقيم بذات الدائرة، بأنه حال تواجده بمحل عمله فوجئ بشخصين ( غير معلومين لديه ) يستقلان دراجة نارية ( بدون لوحات معدنية ) قاما بالاستيلاء على هاتفه المحمول وحافظة نقوده بداخلها مبلغ مالي قدره ( 800 جنيه ) ومتعلقاته الشخصية عقب تهديده بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما وفرا هاربان.وعلى الفور قامت قوة من مباحث القسم بتتبع خط سير هروب المتهمين، وملاحقتهما حتى تمكنت من ضبطهما وتبين أنهما كل من: "عبدالله.م.ر"، سن 24، عاطل، ومقيم بإمبابة الجيزة ( مطلوب التنفيذ عليه حكم قضائي صادر ضده بالحبس 6 أشهر في قضية "ضرب")، وبحوزته (فرد خرطوش عيار 16مم وبداخله طلقة من ذات العيار)، "بلال. هـ. ع"، سن 19، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية، حال استقلالهما دراجة نارية (بدون لوحات معدنية - قيادة الثاني) والمستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبحوزتهما كافة المسروقات المستولى عليها.وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بسرقته كرهًا عنه.