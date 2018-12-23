ضبط تشكيل عصابي تخصص في خطف حقائب السيدات بالمعادي





وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تم ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة والحقيبة المستولى عليها وبالكشف الفني عن اللوحات المعدنية المثبتة على السيارة تبين أن اللوحات الأمامية خاصة بسيارتين مختلفتين مبلغ بفقدهما بدائرة قسم شرطة حلوان، وبالكشف الفني عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة تبين أن أصل لوحاتها تحمل أرقام (ن ج هـ 981 ) مقيدة باسم "حمادة. ع. ب"، سن 38 صاحب محل ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.





وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر الأول أن السيارة مستعارة من مالكها وأنه قام بالاستيلاء على اللوحات المثبتة على السيارة بأسلوب " الفك " وتثبيتها على السيارة المضبوطة لإخفاء الأرقام الخاصة بها واستخدامها في ارتكاب وقائع السرقات دون كشف شخصياتهم وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.



نجحت مباحث قسم شرطة المعادي، في ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم خطف حقائب السيدات حال سيرهن بالطريق العام مستخدمين سيارة ملاكي.وتبلغ لقسم شرطة المعادي من "فيروز.ح.ب"، سن 30، موظفة بشركة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة البساتين بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام ثلاثة أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي "لم تتمكن من التقاط أرقامها" بخطف حقيبة يدها وبداخلها هاتفها المحمول وبعض متعلقاتها الشخصية وفروا هاربين.وبالبحث والتحري وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها كلٍ من: "أحمد. م. أ"، سن 36، عاطل، ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ( سبق اتهامه في قضية خطف حقيبة )."دعاء. هـ. م"، سن 29، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان ( سبق اتهامها في قضية إخفاء مسروقات )، "سمر. م. إ"، سن 23، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان، مستخدمين في ذلك سيارة ملاكي ( تحمل لوحات أمامية رقم " د ج ن 791 " ولوحات خلفية رقم " ر ج ن 594 " ).