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استعجال التحريات في انتحار حداد وإلقاء أطفاله في النيل

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 01:03 م
استعجال التحريات في انتحار حداد وإلقاء أطفاله في النيل
غرق - أرشيفية
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عمار محمد
 
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استعجلت نيابة الساحل، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام لنيابات شمال القاهرة، تحريات المباحث الجنائية في واقعة انتحار حداد، وإلقاء أطفاله من أعلى كوبري منطقة الساحل بالنيل.

وكانت نيابة شمال القاهرة، استمعت لأقوال والدة الأطفال والتي كشفت أن أبناءها أبلغوها قبل الحادث، أن والدهم هددهم بأنه سيقتلهم حال خسارته قضية النفقة والحضانة، وكشف شهادته عدد من الجيران إن والد الأطفال قال لهم بأنه لن يعطي أطفاله لوالدتهم، وأنه سيذهب بهم الى مكان أفضل.

وبدوره، قال صاحب ورشة الحدادة التي كان يعمل بها المنتحر أن الأخير قبل الواقعة سلم على جميع من في المنطقة، مودعا إياهم وكشفت مناظرة النيابة للجثث أن الوفاة ناتجة عن الاختناق بإسفكسيا الغرق.

وكانت تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة من إدارة شرطة النجدة بوجود جثة شخص و3 أطفال طافية بنطاق دائرة قسم شرطة إمبابة، على الفور تم انتشالهم، وبالفحص تبين أنها لشخص يدعى أحمد عيد أحمد عبد الجواد 43 سنة، عامل، ولا توجد به إصابات ظاهرية، والأطفال هم "محمد عمر، ملك"، تتراوح أعمارهم من سن 5 سنوات إلى 8 سنوات.

وكشفت التحريات الأولية أن الأطفال أبناء الأول، وأنه ألقى أبناءه في نهر النيل، ثم انتحر بعدهما بسبب خلافات زوجية بينه وبين زوجته، وتركها المنزل، وعدم قدرته على تربيتهم بمفرده.
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