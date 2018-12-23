ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"طالب بمساواة الرجال والنساء".. الأمير طلال بن عبد العزيز صاحب الأفكار التنويرية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:50 م
طالب بمساواة الرجال والنساء.. الأمير طلال بن عبد العزيز صاحب الأفكار التنويرية
الأمير طلال بن عبد العزيز
طباعة
Advertisements
ياسمين مبروك
 
Advertisements

سادت حالة من الحزن، بين قيادات الأمة العربية، بعد نبأ وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، لدوره الخيري والأعمال التنموية التي شارك فيها، ودعم جهود التنمية البشرية المستدامة في دول العالم النامية.

 

حياته

 

الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 15 أغسطس 1931م، وهو الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذكور.

 

مناصبه

 

شغل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية، عين وزيرًا للمواصلات عام 1952م، ليكون أول وزيرٍ لها، وظل يتولى شئونها حتى عين نائبًا لوزير المالية، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات،  ثم عين سفيرًا لبلاده لدى فرنسا، وعمل مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة.

 

آراؤه

 

تزعم "طلال"، حركة الأمراء الأحرار التي طالبت بإنشاء حكم دستوري برلماني في البلاد، وفصل أسرة آل سعود المالكة عن الحكم، والمساواة بين الرجال والنساء.

 

عمله الخيري

 

عد عودته للسعودية ظل يعمل بعيدًا عن السياسة في أمور تنموية وتعليمية، حيث قام بعام 1980م، بتأسيس "برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية"، وذلك بغرض دعم جهود التنمية البشرية المستدامة في دول العالم النامية.

 

رحيله

 

رحل الأمير طلال بن عبدالعزيز، عن عالمنا أمس السبت، عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

 

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال، عبر تويتر "سيتقبل أبناءه العزاء للرجال والنساء بالفخرية، أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء".

 

المزيد عن: مساواةوالرجل طلال بن عبدالعزيز التنمية البشرية الأمير طلال بن عبد العزيز الأمم المتحدة الأفكار التنويرية
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
0
x
15:00
0
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
0
x
15:00
0
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
2
x
13:00
1
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان