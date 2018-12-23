"طالب بمساواة الرجال والنساء".. الأمير طلال بن عبد العزيز صاحب الأفكار التنويرية

سادت حالة من الحزن، بين قيادات الأمة العربية، بعد نبأ وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود عن عمر يناهز الـ 88 عامًا، لدوره الخيري والأعمال التنموية التي شارك فيها، ودعم جهود التنمية البشرية المستدامة في دول العالم النامية.

حياته

الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود من مواليد 15 أغسطس 1931م، وهو الابن الثامن عشر من أبناء الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود الذكور.

مناصبه

شغل العديد من المناصب الحكومية العليا في السعودية، عين وزيرًا للمواصلات عام 1952م، ليكون أول وزيرٍ لها، وظل يتولى شئونها حتى عين نائبًا لوزير المالية، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، ثم عين سفيرًا لبلاده لدى فرنسا، وعمل مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة.

آراؤه

تزعم "طلال"، حركة الأمراء الأحرار التي طالبت بإنشاء حكم دستوري برلماني في البلاد، وفصل أسرة آل سعود المالكة عن الحكم، والمساواة بين الرجال والنساء.

عمله الخيري

عد عودته للسعودية ظل يعمل بعيدًا عن السياسة في أمور تنموية وتعليمية، حيث قام بعام 1980م، بتأسيس "برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية"، وذلك بغرض دعم جهود التنمية البشرية المستدامة في دول العالم النامية.

رحيله

رحل الأمير طلال بن عبدالعزيز، عن عالمنا أمس السبت، عن عمر يناهز الـ 88 عامًا.

وقال الأمير عبدالعزيز بن طلال، عبر تويتر "سيتقبل أبناءه العزاء للرجال والنساء بالفخرية، أيام الأحد، الاثنين والثلاثاء من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء".