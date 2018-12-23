ستيفنسون يستفيق من غيبوبته بعد 3 أسابيع

قالت صديقة أدونيس ستيفنسون، إن الملاكم الكندي استعاد وعيه بعد 3 أسابيع قضاها في غيبوبة، عقب خسارته بالضربة القاضية في نزال في أول ديسمبر الجاري.





وأكدت سيمون "سيسي" جاد، في بيان عبر تويتر، أن ستيفنسون (41 عاما) المولود في هايتي أفاق من الغيبوبة.





وأضافت: "رغم التقارير الأخيرة التي تم تسريبها إلى وسائل الإعلام، أريد توضيح أن أدونيس استعاد الوعي. يتعافى من إصابته برفقة أسرته والفريق الطبي".





وواصلت: "أدونيس بطل للعالم في الحلبة ويظهر العزم والقوة والتصميم نفسه في عملية التعافي".





وكان مروج الملاكمة إيفون ميشيل، أبلغ الصحفيين في كندا يوم الخميس الماضي بأن ملاكم وزن خفيف الثقيل ما زال غائبا عن الوعي.





لكن صديقته قالت "أدونيس يقضي الوقت مستمتعا بالموسيقى ويقضي وقتا مع أسرته ويرسل تحياته للجميع".





ونُقل بطل العالم السابق في وزن خفيف الثقيل إلى المستشفى للعلاج بعد هزيمته بالضربة القاضية أمام الأوكراني أولكسندر جفوزديك في كيبيك سيتي.





وتعين على أدونيس، الدفاع عن لقبه الذي حصده 9 مرات منذ 2013 قبل هزيمته.



