محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل مواجهة جيما الإثيوبي

يعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب أديس أبابا؛ لخوض مباراة فريق جيما أبا جيفار في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.





ويعقد يوسف محاضرة قصيرة يقوم خلالها بمراجعة خطة اللعب، وتكليف كل لاعب بالمهام المحددة له في الملعب قبل إعلان التشكيل والتوجه بعد ذلك إلى ملعب المباراة.





ويسعى الجهاز الفني إلى ظهور اللاعبين بشكل مميز وتحقيق الفوز بعد أن تغلب على «جيما أبا جيفار» بثنائية نظيفة في لقاء الذهاب على ملعب برج العرب بالإسكندرية.





مدرب الأهلي: هدفنا الفوز على جيما في عقر داره





قال عادل مصطفى، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق جاهز لخوض مباراة «جيما أبا جيفار» الإثيوبي في إياب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا، لافتا إلى وجود حالة من التركيز الشديد بين صفوف اللاعبين؛ استعدادا للمباراة المقرر لها عصر اليوم.





وأوضح أن الجهاز الفني استعد للمباراة في ضوء الظروف المحيطة بها؛ من حيث اللعب فوق ارتفاع كبير عن سطح البحر، ومدى تأثيره على الأداء البدني للاعبين، إلى جانب العناصر الغائبة عن المباراة لأسباب مختلفة، وأن هناك رغبة لدى الجميع في الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز، خاصة أن الفريق يسعى بكل قوة لتحقيق لقب البطولة.





وأشار عادل مصطفى إلى أن المباراة ستشهد حضورا جماهيريا مكثفا، في ظل شعبية الأهلي، وهو ما يمنحها أجواء خاصة، مشيرا إلى أن الجهاز الفني حرص على علاج بعض الأخطاء التي وقعت خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لضمان تلافيها؛ من أجل حسم الصعود إلى دور المجموعات.





وأضاف أن تركيز الفريق منصب في الوقت الراهن على مباراة «جيما» التي تمثل خطوة مهمة في مشوار الفريق الإفريقي، وفور الانتهاء منها، سيتم الإعداد بشكل مناسب لمباريات الفريق في مسابقة الدوري.



