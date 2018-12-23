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ماكرون يزور الجنود الفرنسيين فى قوة برخان فى تشاد

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:48 ص
ماكرون يزور الجنود الفرنسيين فى قوة برخان فى تشاد
ماكرون
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وكالات
 
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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت بمناسبة عيد الميلاد الجنود الفرنسيين العاملين في قوة برخان الفرنسية في تشاد حيث التقى أيضا الرئيس ادريس ديبي.

 

 وحطت طائرة ماكرون في قاعدة كوسي الجوية بالقرب من نجامينا، مقر عملية برخان التي بدأت قبل أربعة أعوام بقيادة فرنسا لمكافحة الجهاديين في بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر.

 

وقد التقى أولا الرئيس التشادي إدريس ديبي قبل أن يهنىء الجنود البالغ عددهم 1600، بعيد الميلاد ويتناول معهم العشاء، في ثاني زيارة له من هذا النوع منذ تلك التي قام بها إلى النيجر قبل عام.

 

وتحدث الرئيس الفرنسي أيضا إلى قادة الوحدات البريطانية والاستونية والألمانية والاسبانية المشاركة في العملية.

 

وفي نجامينا يتولى مركز الجيوش قيادة كل العمليات الجوية والبرية لقوة برخان في منطقة الساحل بلا توقف. وقال اللفتنانت كولونيل لوي آلان رئيس مركز القيادة إن 600 عملية تجري كل شهر بعضها كبير.

 

من جهته، قال ماكرون للجنود "في كل مكان نحارب فيه الإرهاب، نحمي مواطنينا لأن هذا الإرهاب هو الذي ضرب ستراسبورغ قبل أيام".

 

وبعدما أشاد بشجاعة الجنود، قال الرئيس الفرنسي "هنا أجد عمليا واقع القرارات التي ينبغي علي اتخاذها في فرنسا". وهنأ الجنود على عملية 23 نوفمبر معتبرا أنها "مرحلة حاسمة".

 

ولم يأت الرئيس الفرنسي على ذكر احتجاجات "السترات الصفراء" في كلمته.

 

المزيد عن: مدينة خانقين محافظة ديالى العراقية ماكرون قوة برخان تشاد الرئيس الفرنسي
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