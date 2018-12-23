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بسبب احتفالات عيد الميلاد.. تأجيل محاكمة المعزول وآخرين بقضية "التخابر مع حماس"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:48 ص
بسبب احتفالات عيد الميلاد.. تأجيل محاكمة المعزول وآخرين بقضية التخابر مع حماس
محكمة - أرشيفية
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مروة هيكل
 
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أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 11 أرهاب المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و23 آخرين من قيادات جماعة الإخوان في القضية المعروفة إعلامياً بـ "التخابر مع حماس" وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وذلك لجلسة 6 يناير المقبل لدواعٍ أمنية تعذر بسببها إحضار المتهمين من محبسهم.

وكانت المحكمة خلال الجلسة الماضية انتهت من فض حرز الصحيفة رقم 442 من تقرير الترجمة "وجاء الموضوع خيرت الشاطر وجنوب المتوسط" من المتهم خيرت الشاطر إلى علاء حامد بتاريخ 29 مارس 012، والرسالة الأصلية من المتهم الحداد إلى خالد العزازى منسق العلاقات الخارجية والمهندس الشاطر ومفاد الخطاب "عزيزى خالد العزاز هل يمكن ترتيب اللقاء عن طريق خالد سعد قبل سفرك ، حيث إن الموضوع هام للغاية "مرسل من موبايل محمول" ومترجم.
 
وكما كشفت المحكمة من خلال فض الصحيفة رقم 443 حيث تضم أصل المكاتبات مقابلة مع وزير خارجية جمهورية نيوزولاندا والمنهدس خيرت الشاطر والممثل الدائم للأمم المتحدة يوم الثلاثاء بعد العصر بالمركز العام بالمقطم ومرفق السيرة الذاتية لوزير خارجية نيوزيلاندا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس وحضور إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قد قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين وقررت إعادة المحكمة.

وفي ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي ومحمد بديع و16 أخرين والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

يذكر أن محكمة النقض قد أصدرت حكمها بإعادة محاكمة المتهمين الجديد بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي بمعاقبة كل من المتهمين محمد خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي السيد محمود عزت ومتولي صلاح الدين عبد المقصود وعمار السيد البنا وأحمد رجب سليمان والحسن خيرت الشاطر وسندس شلبي وأبو بكر حمدي وأحمد محمد الحكيم ورضا فهمي خليل ومحمد أسامة محمد العقيد وحسين القزاز وعماد الدين عطوة وإبراهيم فاروق الزيات بالإعدام شنقا.
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