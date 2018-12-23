النيابة تعاين حريق سيارة محملة بالسولار بمؤسسة الزكاة

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انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع حريق سيارة محملة بالسولار، بمنطقة مؤسسة الزكاة، للوقوف على أسباب الحادث.



وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق التهم سيارة وتنكات محملة بالسولار، في منطقة مؤسسة الزكاة.



وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل سيارة وتنك سولار بالقرب من مؤسسة الزكاة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.