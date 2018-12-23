ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

النيابة تعاين حريق سيارة محملة بالسولار بمؤسسة الزكاة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 11:43 ص
النيابة تعاين حريق سيارة محملة بالسولار بمؤسسة الزكاة
النيابة العامة - أرشيفية
طباعة
Advertisements
عمار محمد
 
Advertisements
انتقل فريق من نيابة السلام، لمعاينة موقع حريق سيارة محملة بالسولار، بمنطقة مؤسسة الزكاة، للوقوف على أسباب الحادث.

وكانت قد سيطرت قوات الحماية المدنية في القاهرة على حريق التهم سيارة وتنكات محملة بالسولار، في منطقة مؤسسة الزكاة.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارًا من شرطة النجدة بنشوب حريق ضخم داخل سيارة وتنك سولار بالقرب من مؤسسة الزكاة، على الفور انتقل رجال الحماية المدنية وتمكنوا من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات.
المزيد عن: منطقة مؤسسة الزكاة مؤسسة الزكاة حوادث الفجر النيابة تعاين حريق أخبار الحوادث
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان