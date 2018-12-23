سعر الدولار يستقر امام الجنيه فى 6 بنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد 23 ديسمبر 2018 واعلى سعر مفاجأة - تحديث جديد

والبنك المركزى المصري ) بينما سجل اعلى سعر للدولار من خلال مصرف ابو ظبي الاسلامي ومن خلال التقرير الاتي تنشر بوابة الفجر الالكترونية اسعار صرف الدولار في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي وجاءت الاسعار كما يلي :





اعلى سعر لشراء الدولار واقل سعر للبيع





استقر اعلى لشراء الدولار في البنوك اليوم الاحد 23 ديسمبر من خلال مصرف ابو ظبي الاسلامي بنحو 17.97 جنيها ، بيمنما كان اقل سعر من خلال أكبر البنوك الحكومية وهو البنك الأهلى المصري بنحو 17.88 جنيهًا، ويواصل اعلى واقل سعر سعر استقراره في البنوك خلال الفترة الاخيرة.





توقعات سعر الدولار مستقبلاً في مصر





تشير توقعات الخبراء إلى احتمالية ان يشهد الدولار الامريكي حالة من التباين الحاد خلال تعاملات البنوك في الفترة المقبلة نتيجة لارتفاع سعر الدولار العالمي بقوة على خلفية رفع اسعار الفائدة خلال اجتماع البنك الفيدرالي الامريكي يوم الاربعاء الماضي فضلا عن الازمة الاقتصادية العالمية التي من المتوقع ان تواجه العالم خلال الفترة المقبلة.





سعر الدولار في السوق الموازى والصرافات اليوم 23 ديسمبر





يستمر سعر الدولار في الاستقرار خلال بداية التعاملات الصباحية للسوق السوداء اليوم عند مستوى 17.88 جنيها ، وذلك بعد تراجعه من مستوى 17.90 جنيها خلال تعاملات الاسبوع قبل الماضي.





سعر الدولار في البنوك في مصر اليوم الاحد 23 ديسمبر





سجل سعر الدولار في البنك التجارى الدولي نحو 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك القاهرة نحو 17.86 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو 17.79 جنيه للشراء، و 17.89 جنيه للبيع، هذا وسجل سعر الدولار في بنك كريدى أجريكول نحو 17.89 جنيه للشراء، و 17.96 جنيه للبيع، وكان سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 17.90 جنيه للشراء، 17.98 جنيه للبيع.





سعر الدولار في بنك الاسكندرية



17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار يستقر امام الجنيه في 6 بنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم الاحد 23 ديسمبر 2018 واعلى سعر مفاجأة - تحديث جديد





استقر سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الاحد 23 ديسمبر 2018 وذلك خلال بدء التعاملات الصباحية، حيث استقر الدولار في كل من بنوك ( الاهلى المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الاسكتدرية وبنك كريدى اجريكول) كما واصل استقراره في ( البنك التجارى الدولى وبنك العربي الافريقي