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البرلمان العراقي يصوت على قضاة محكمة التمييز الاتحادية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:36 ص
البرلمان العراقي يصوت على قضاة محكمة التمييز الاتحادية
البرلمان العراقي - أرشيفية
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وكالات
 
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صوت مجلس النواب العراقى، السبت، على قضاة محكمة التمييز الاتحادية، قبل أن يقرر رئيس المجلس محمد الحلبوسى رفع الجلسة المنعقدة إلى اليوم الأحد.

 

 وقرر المجلس - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) - الاستمرار بعقد جلساته الأحد و غد، بدلًا من الأسبوع المقبل.

 

وأفادت القناة أن النواب الكرد أنهوا مقاطعتهم لجلسة مجلس النواب بعد اجتماعهم مع رئيسه بشأن انتخاب قضاة محكمة التمييز.

 

يذكر أن مجلس النواب عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة محمد الحلبوسى وحضور 241، فيما تضمن جدول أعمالها التصويت على القضاة المرشحين لمحكمة التمييز الاتحادية.

 

المزيد عن: محكمة التمييز الاتحادية قضاة محكمة التمييز الاتحادية العراق البرلمان العراقي
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