مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 129 HD على TRT1 بالعربية Diriliş Ertuğrul | موقع النور
حقق مسلسل قيامة ارطغرل نجاحا كبيرا في تريكيا والوطن العربي، حيث يعد أقوى مسلسل تاريخي تم انتاجه في الفترة الاخيرة، تدور قصة مسلسل قيامة ارطغرل حول قصة السلطان العثماني الغازي ارطغرل بن سليمان شاه، ويعرض مسلسل قيامة ارطغرل اسباب تأسيس الدولة العثمانية، ودور ارطغرل والد مؤسس الدولة العثمانية.
يعرض مسلسل قيامة ارطغرل بشكل إسبوعي يوم الأربعاء على قناة TRT التركية ثم يتم اعادة اذاعتها في عدد من المواقع مثل موقع النور EL NOOR TV.
وينتظر الجمهور في الوطن العربي والتركي الحلقة الـ 129 من مسلسل قيامة ارطغرل والتي سوف تشهد أحداثا مثيرة، ويتم عرض الحلقة الـ 129 من مسلسل قيامة ارطغرل على موقع النور بجودة HD.
الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل
العديد من المشاهد المفاجئة الغير متوقعة في الجزء الخامس من قيامة
ارطغرل والتي تتوالى فيها المفاجئات من الحلقة الأولى التي يواجه فيها عثمان بن
أرطغرل ذو العشر سنوات جماعة من المغول ويقوم بمواجهتهم وحده لكن أحدهم ينجح
بإصابته وتنقذه سوهان إبنه ألد أعداء أرطغرل من المغول ومن هنا تشتعل الحرب مرة
أخري بينهما بشكل كبير جدا بعد محاولة المغول لقتل سوهان بعد إنقاذها لعثمان الأمر
الذي وجدوه خروج عن جماعتهم وانضمام للأعداء وقتل أرطغرل رسول المغول الذي أراد
قتل سوهان.
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التركي قيامة أرطغرل، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي بموجب
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