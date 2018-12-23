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مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 129 HD على TRT1 بالعربية Diriliş Ertuğrul | موقع النور

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:25 ص
مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 129 HD على TRT1 بالعربية Diriliş Ertuğrul | موقع النور
قيامة ارطغرل
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الفجر الفنى
 
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حقق مسلسل قيامة ارطغرل نجاحا كبيرا في تريكيا والوطن العربي، حيث يعد أقوى مسلسل تاريخي تم انتاجه في الفترة الاخيرة، تدور قصة مسلسل قيامة ارطغرل حول قصة السلطان العثماني الغازي ارطغرل بن سليمان شاه، ويعرض مسلسل قيامة ارطغرل اسباب تأسيس الدولة العثمانية، ودور ارطغرل والد مؤسس الدولة العثمانية.


يعرض مسلسل قيامة ارطغرل بشكل إسبوعي يوم الأربعاء على قناة TRT التركية ثم يتم اعادة اذاعتها في عدد من المواقع مثل موقع النور EL NOOR TV.


 وينتظر الجمهور في الوطن العربي والتركي الحلقة الـ 129 من مسلسل قيامة ارطغرل والتي سوف تشهد أحداثا مثيرة، ويتم عرض الحلقة الـ 129 من مسلسل قيامة ارطغرل على موقع النور بجودة HD.



مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 129 HD على TRT1 بالعربية Diriliş Ertuğrul | موقع النور

الجزء الخامس من مسلسل قيامة أرطغرل

العديد من المشاهد المفاجئة الغير متوقعة في الجزء الخامس من قيامة ارطغرل والتي تتوالى فيها المفاجئات من الحلقة الأولى التي يواجه فيها عثمان بن أرطغرل ذو العشر سنوات جماعة من المغول ويقوم بمواجهتهم وحده لكن أحدهم ينجح بإصابته وتنقذه سوهان إبنه ألد أعداء أرطغرل من المغول ومن هنا تشتعل الحرب مرة أخري بينهما بشكل كبير جدا بعد محاولة المغول لقتل سوهان بعد إنقاذها لعثمان الأمر الذي وجدوه خروج عن جماعتهم وانضمام للأعداء وقتل أرطغرل رسول المغول الذي أراد قتل سوهان.

مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 129 HD على TRT1 بالعربية Diriliş Ertuğrul | موقع النور

 

مشاهدة مسلسل ارطغرل على موقع النور الالكتروني

يمكنكم الآن مشاهدة مسلسل قيامة ارطغرل والعديد من المسلسلات التركية على موقع النور الالكتروني وبأعلى جودة . 

موقع النور هو مشروع من مشاريع شركة "ميثاق" للإنتاج الإعلامي؛ متخصص في ترجمة المسلسلات التركية التاريخية والثقافية والأجنبية حصرياً وإنتاج البرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية.

وهو الموقع العربي الأول والوحيد الذي حصل على حقوق بث المسلسل التركي قيامة أرطغرل، الذي يحظى بمتابعة كبيرة في العالم العربي بموجب اتفاقية شراكة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT التي تنتجها. 

 

مشاهدة قيامة ارطغرل الحلقة 129 HD على TRT1 بالعربية Diriliş Ertuğrul | موقع النور
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