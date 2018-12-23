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محافظ سوهاج يشيد بيقظة وجاهزية قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الأديرة والكنائس (صور)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:36 ص
محافظ سوهاج يشيد بيقظة وجاهزية قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الأديرة والكنائس (صور)
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أبورية حسين
 
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أشاد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج بيقظة وجاهزية قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الاديرة والكنائس بنطاق المحافظة استعدادا لاحتفالات راس السنة وأعياد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ يرافقه اللواء هشام الشافعى مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج وعدد من القيادات الامنية، للخدمات الأمنية بمحيط الأديرة والكنائس، فجر اليوم، حيث تفقد محيط مطرانية الاقباط الأرثوذكس بسوهاج، والدير الأبيض والدير الأحمر بالجبل الغربى، ومطرانية اخميم، ودير الملاك ودير الشهداء ودير القديسة العذراء بحى الكوثر.

ووجه المحافظ القوات المشاركة فى تامين الكنائس والأديرة بضرورة اليقظة التامة والاستعداد الدائم للتعامل مع اى حدث طارئ داعيا المولى عز وجل ان يحفظهم من كل سوء.

ومن جانبه اكد اللواء هشام الشافعى مدير امن سوهاج ان قوات الامن بالتعاون مع قوات الجيش على استعداد تام لتامين جميع الكنائس والاديرة بنطاق المحافظة استعدادا لاحتفالات رأس السنة واعياد الميلاد المجيد، وأن مديرية الامن قد وضعت خطة أمنية لتامين جميع المنشات ودور العبادة.
محافظ سوهاج يشيد بيقظة وجاهزية قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الأديرة والكنائس (صور)
محافظ سوهاج يشيد بيقظة وجاهزية قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الأديرة والكنائس (صور)
محافظ سوهاج يشيد بيقظة وجاهزية قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الأديرة والكنائس (صور)
محافظ سوهاج يشيد بيقظة وجاهزية قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الأديرة والكنائس (صور)
محافظ سوهاج يشيد بيقظة وجاهزية قوات الجيش والشرطة المكلفة بتأمين الأديرة والكنائس (صور)
المزيد عن: مصر محافظ سوهاج كنائس اديرة اخبار
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