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أسعار الخضار اليوم الأحد 23-12-2018 في سوق العبور.. الطماطم تستقر والملوخية بـ5 جنيهات

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:18 ص
أسعار الخضار اليوم الأحد 23-12-2018 في سوق العبور.. الطماطم تستقر والملوخية بـ5 جنيهات
أسعار الخضار اليوم الأحد 23-12-2018
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واصلت اسعار الخضار استقراره خلال بداية تعاملات سوق العبور اليوم، فيما تباينت اسعار بعض انواع الخضروات في الاسواق اليوم الاحد 23-12-2018، وجاءت اسعار الخضروات على النحو التالي:
 
اسعار الخضار اليوم 23-12-2018

استقرت أسعار الطماطم، خلال تعاملات اليوم الاحد نحو ما بين 1.75 جنيه و4.25 جنيه، وذلك بعد ارتفاع أمس لتصل إلى 5 جنيهات بحسب موقع سوق العبور، وبلغ سعر الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 4 و5 جنيهات، والبصل بين 3.5 و5.5 جنيه.

اسعار الملوخية اليوم

وسجلت اسعار الكوسة ما بين 8 إلى 10 جنيهات، اليوم الأحد، وذلك طبقًا لموقع سوق العبور، وسجل  سعر الخيار البلدي نحو ما بين 4 إلى 5 جنيهات، وجاءت أسعار الملوخية بنحو 3.5 و 5 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

تقلبات اسعار البطاطس في مصر 

 أرجع  رئيس شعبة الخضروات في الغرف التجارية السبب وراء ارتفاع البطاطس خلال تلك الفترة كان بسبب قلة المعروض من المحصول مؤكدا ان الاسعار ستتراجع بحلول نوفمبر وبالفعل شهدت الاسواق حالة من الاستقرار في هذا الشأن.

 وكانت اسعار البطاطس في مصر قد شهدت حالة من الارتفاع الكبير خلال الاأهر القليلة الماضية حيث وصل سعرها إلى ما يقرب من 15 جنيها في بعض اسواق الجمهورية وذلك بسبب قلة المحصول وجشع التجار مما تسبب في حالة من الاستياء لدى المواطنين.

أسعار الخضار اليوم الأحد 23-12-2018 في سوق العبور.. الطماطم تستقر والملوخية بـ5 جنيهات
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