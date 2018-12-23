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بعد حظر الصين لهواتف "أيفون".. ألمانيا تتخذ قرار صارم ضد "أبل"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 10:16 ص
بعد حظر الصين لهواتف أيفون.. ألمانيا تتخذ قرار صارم ضد أبل
أبل
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حظر الصين لهواتف أيفون
صدر عن القضاء الصيني قرار مؤخرا، والذي حظر بيع 7 نماذج من هواتف "آبل": "iPhone 6S"و"6S Plus" و"7" و"7 Plus" و"8" و"8 Plus" و"X"، وذلك بعد اعتبارها مذنبة في انتهاكها لبراءات الاختراع.

هذا ما فعلته ألمانيا مع أبل 
قرر القضاء الألماني حظر بيع بعض نماذج هواتف آيفون في البلاد، بعد أن اعتبر "آبل" مذنبة في انتهاكها لبراءات الاختراع.

ويرى القضاء أن "آبل" مذنبة في القضية المرفوعة ضدها من قبل شركة "Qualcomm"، وأنها انتهكت فعلا براءات اختراع للأخيرة دون أن تعوضها.

ويشمل قرار الحظر بيع هواتف "iPhone 7" و"7 Plus" و"8" و"8 Plus" و"iPhone X" على الأراضي الألمانية.

تصريحات أبل بشأن هذه الأزمة
وصرحت "آبل" بأنها ستتخلى عن معالجات "Qualcomm"، بعد اندلاع أزمة قضائية بينهما العام الماضي، دفعت الأخيرة لرفع دعاوى اتهمت فيها "آبل" بسرقة براءات اختراع تتعلق بإدارة الطاقة وخاصية اللمس ثلاثي الأبعاد "Force Touch" في الهواتف، دون أن تدفع ثمنها.
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