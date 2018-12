بعد حظر الصين لهواتف "أيفون".. ألمانيا تتخذ قرار صارم ضد "أبل"

حظر الصين لهواتف أيفون

صدر عن القضاء الصيني قرار مؤخرا، والذي حظر بيع 7 نماذج من هواتف "آبل": "iPhone 6S"و"6S Plus" و"7" و"7 Plus" و"8" و"8 Plus" و"X"، وذلك بعد اعتبارها مذنبة في انتهاكها لبراءات الاختراع.