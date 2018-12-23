محافظ بني سويف يستقبل وزير القوى العاملة

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استقبل "منذ قليل" المستشار هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف وزير القوى العاملة الدكتور محمد محمود سعفان، في مستهل زيارته للمحافظة صباح اليوم الأحد.



ومن المقرر أن يتوجه محافظ بني سويف ووزير القوى العاملة لتفقد مصنع أنجل ييست للخميرة الجافة بمنطقة الصناعات المتوسطة بمدينة بني سويف شرق النيل،يعقبها افتتاح الملتقى الأول للسلامة والصحة المهنية الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالتعاون مع جامعة بني سويف بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة.