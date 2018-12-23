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أمر ملكي جديد من الملك سلمان.. تعرف على تفاصيله

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 09:13 ص
أمر ملكي جديد من الملك سلمان.. تعرف على تفاصيله
الملك سلمان
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الفجر السعودي
 
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء أمس السبت، أمرا ملكيا جديدا بشأن القضاء السعودي.

 

أمر ملكي

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أصدر "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمرا ملكيا بترقية 255عضوا في النيابة العامة بمختلف المراتب".

 

جهاز النيابة العامة

وثمن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب الأمر الملكي الكريم، مشيرا إلى أنه "يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين لجهاز النيابة العامة ومنسوبيه بما يحقق المزيد من التطلعات نحو هذا المرفق الحيوي لتحقيق رسالته النيابية على الوجه الأكمل بما يخدم الوطن والمواطن".

 

ورفع النائب العام "خالص شكره وبالغ تقديره لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمير محمد بن سلمان، على ما يلقاه جهاز النيابة العامة من الدعم المستمر والمتابعة المستمرة على جميع الأصعدة"، سائلا "المولى جل وعلا أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وأن يديم عزهم وأن يبارك في جهود منسوبي النيابة العامة لتكون كما هو العهد بمستوى الاضطلاع بمسؤولياتها الشرعية والوطنية وبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030 نحو عدالة ناجزة".

 

وكان الملك سلمان أصدر، في 19 نوفمبر، أمرا ملكيا بتعيين 35 قاضيا في ديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية.

 

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