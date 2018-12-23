طلائع الجيش "طمعان" في النجوم.. وحرس الحدود يخشى الإنتاج الحربي

يلتقي فريق طلائع الجيش مع نظيره النجوم في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري العام.





يسعى فريق طلائع الجيش إلى تحقيق الفوز ومواصلة نغمة انتصاراته بعد تخطي مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الماضية من أجل تحسين موقف الفريق في جدول ترتيب الدوري المصري.





وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق النجوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج من كبوته الاخيرة الهزيمة من الأهلي بهدفين دون رد، وأدت لتراجع ترتيبه للمركز الثالث عشر بجدول الدوري.





يدخل فريق طلائع الجيش اللقاء في المركز الثامن برصيد 21 نقطة، بينما يقع فريق النجوم في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.





حرس الحدود يتحدى الإنتاج الحربي





يستضيف فريق حرس الحدود نظيره الإنتاج الحربي في تمام الساعة الخامسة مساء، على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر للدوري العام.





يتطلع فريق حرس الحدود إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم والخروج من كبوة الهزيمة التي تعرض لها الفريق أمام بيراميدز بثلاثية في الجولة الأخيرة، لتحسين موقفه في جدول الترتيب.





وعلى الجانب الأخر يتطلع فريق الإنتاج الحربي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاثة نقاط إلى تحقيق الفوز ومواصلة نغمة الانتصارات بعد تخطي وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة الماضية للاقتراب من القمة واستغلال تعثر بيراميدز أمام سموحة في اللقاء الذي جمع الفريقين بالأمس.





يدخل فريق حرس الحدود اللقاء في المركز الحادي عشر برصيد 18 نقطة، بينما يقع الإنتاج الحربي في المركز الخامس برصيد 26 نقطة.