الأهلي يتسلح بالتاريخ أمام "ظروف" جيما الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا

يحل النادي الأهلي ضيفًا على جيما الإثيوبي في الساعة الثالثة عصر اليوم في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.





ويتسلح النادي الأهلي بتاريخ الطويل أمام أندية إثيوبيا فلم يخسر في أي مباراة أمامها بالإضافة إلى فوزه بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب باستاد برج العرب.





ويكفي النادي الأهلي الخسارة بفارق هدف للتأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.





واستعاد النادي الأهلي عددًا من لاعبيه المصابين في مباراة اليوم مثل محمد الشناوي علي معلول وأحمد فتحي وإن كانت فرص الأخير في اللحاق بمباراة جيما الإثيوبي صعبة.





ويخشى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي الدفع بالثنائي علي معلول وأحمد فتحي بالتشكيل الأساسي في أول ظهور لهما، خوفا من تفاقم إصابتهما.





ويمتلك الأهلي بعض الغيابات في صفوفه في لقاء بطل أثيوبيا، حيث يفتقد لخدمات كل وليد سليمان وجونيور أجايي وصلاح محسن وسعد سمير بسبب الإصابة.





قائمة الأهلي أمام جيما الإثيوبي





وسافر الأهلي إلى إثيوبيا بقائمة تضم 19 لاعباً هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحى وعلي معلول ومحمد هاني وأيمن أشرف وساليف كوليبالي وحسام عاشور وإسلام محارب وهشام محمد وكريم نيدفيد وأحمد حمودي وعمرو السولية وناصر ماهر وميدو جابر ومحمد شريف ومروان محسن ووليد أزارو.





واستقر محمد يوسف المدير الفني للأهلي على تشكيل الفريق أمام جيما الإثيوبي في مباراة اليوم.





تشكيل الأهلي المتوقع أمام جيما الإثيوبي





حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أحمد فتحي – محمد هاني – ساليف كوليبالي – أيمن أشرف





خط الوسط: عمرو السولية – هشام محمد – ناصر ماهر – ميدو جابر – محمد شريف





خط الهجوم: مروان محسن





وأكد عادل مصطفى المدرب المساعد للأهلي أن فريقه جاهز لخوض مباراة جيما أبا جيفار الإثيوبي في إياب دور الـ 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا في ظل حالة من التركيز الشديد بين صفوف اللاعبين.





وأضاف عادل مصطفى أن الجهاز الفني للأهلي استعد لمباراة جيما في ضوء الظروف المحيطة بها من حيث اللعب فوق ارتفاع كبير عن سطح البحر ومدى تأثيره على الأداء البدني للاعبين، إلى جانب العناصر الغائبة عن المباراة لأسباب مختلفة، مؤكدًا أن هناك رغبة لدى الجميع في الظهور بشكل قوي وتحقيق الفوز.





وأشار عادل مصطفى إلى أن المباراة ستشهد حضورًا جماهيريًا مكثفًا في ظل شعبية الأهلي، وهو ما يمنحها أجواء خاصة، موضحًا أن الجهاز الفني حرص على علاج بعض الأخطاء التي وقعت خلال مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية لضمان تلافيها من أجل حسم الصعود إلى دور المجموعات الإفريقي.





وكان الأهلي قد حقق الفوز بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد الجيش ببرج العرب.







