مفاجأة صادمة.. تسريب تفاصيل إلغاء حلقة فيفي عبده في "تخاريف"

أشارت تقاير صحفية مؤخرًا في تسريب جديد سر عدم عرض حلقة فيفي عبده في برنامج "تخاريف"، حيث تبين أن الإعلامية وفاء الكيلاني تسببت في إلغائها بتصرفها المفاجئ الذي صدم إدارة قناة MBC.





وبينت التقارير الصحفية أن خلافاً وقع بين وفاء الكيلاني وإدارة قناة MBC مصر بعد أن اكتشفت الأخيرة أن الإعلامية المصرية قد أنهت تفاوضها مع قناة مصرية ستنتقل إليها قريباً لتقديم برنامج جديد على شاشتها في سابقة لم تحدث من قبل، حيث لم تعمل أبداً تحت مظلة قناة مصرية منذ صعودها في عالم الإعلام.





وأوضحت التقارير أن المفاوضات بين قناة DMC والإعلامية المصرية قد تكللت بالفعل بالنجاح، حيث سبق وأن تم التفاوض معها عام 2016 ، ثم توقف المشروع إلى أن تجدد مؤخرًا في سرية تامة، حيث رفضت الأخيرة الإفصاح عن التفاصيل حالياً حتى تقوم بإخبار مسؤولي قناة MBC مصر التي ستغادرها فور انتهاء عرض برنامج "تخاريف".





ويعتقد البعض أن إلغاء عرض حلقة فيفي عبده وإعادة عرض حلقة نانسي عجرم بدلاً منها، سببه أن القناة علمت بالفعل بشأن نية وفاء الكيلاني في مغادرتها ولذلك اتخذت القرار المفاجئ الذي أصاب الجمهور بالدهشة والحيرة.





وتعتبر هذه الخطوة إثباتاً لحالة الجفاء وعدم التوافق بين وفاء الكيلاني وإدارة القناة، وذلك بسبب فشل البرنامج في تحقيق معدلات المشاهدة المتوقعة، وهو ما يفسر رغبة الإعلامية المصرية في الانتقال إلى قناة أخرى بنفس فريق عملها لكي تقدم فكرة جديدة بالدعم الذي تريده.