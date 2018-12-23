للمرة الأولى.. حاملة طائرات أمريكية بمياه الخليج العربي عند شواطئ إيران

ظهرت حاملة طائرات أمريكية بمياه الخليج العربي عند شواطئ إيران للمرة الأولى ، منذ انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من اتفاق نووي مع إيران في مايو 2018.

و يعتبر هذا أول دخول لحاملة الطائرات أمريكية “يو إس إس جون سي ستينيس” ، على خلفية التهديدات الإيرانية بإغلاق مضيق هرمز، الذي يتم من خلاله نقل نحو ثلث شحنات النفط في العالم.

ومن المنتظر أن تبقى حاملة الطائرات الأمريكية لمدة شهرين على الأقل في مياه الخليج، وفقا لما أشارت إليه صحيفة وول ستريت جورنال التي تقول إن هذه الخطوة تأتي استعراضا للقوة الأمريكية بالقرب من حدود طهران بعد التهديدات التي أطلقها الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن عزم بلاده على تصدير النفط وأن أمريكا غير قادرة منعه، في الوقت الذي يجري فيه الحرس الثوري مناورات برية وبحرية في الخليج نفسه.