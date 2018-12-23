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ضعف الريال يتسبب في اضطراب تجارة إيران الخارجية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:41 ص
ضعف الريال يتسبب في اضطراب تجارة إيران الخارجية
الريال الإيراني
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وكالات
 
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زادت حكومة طهران من تدخلاتها وقيودها في سوق صرف العملات الأجنبية لدعم عملتها المنهارة -الريال- وللتخفيف من تفاقم أزمات الاقتصاد.

 

وساهم ضعف الريال في اضطراب تجارة إيران الخارجية، وأسهم في ارتفاع التضخم السنوي 4 أمثال إلى نحو 40% في نوفمبر الماضي.

 

وتسببت أزمة ضعف العملة في احتجاجات شعبية متكررة منذ أواخر العام الماضي، وحتى الأسبوع المنتهي وفق وسائل إعلام إيرانية.

 

وفي حين تتفاقم أزمة الاقتصاد ويستمر انهيار العملة المحلية، يواصل النظام الإيراني الضغط على المستثمرين بفرض مزيد من القيود، في محاولة للتخفيف من آثار العقوبات الأمريكية.

 

وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الأسبوع المنتهي، قالت إن فريق إيران الاقتصادي يحاول تجربة تكتيك جديد للدفاع عن "الريال" المنهار، باتخاذ تدابير تفرض على المصدرين بيع أرباحهم من العملات الأجنبية على منصة تداول إلكترونية تخضع لرقابة الحكومة.

 

ويتزامن هذا التشديد، بينما وثقت تقارير وقوع 12% من العائلات في العاصمة الإيرانية طهران تحت خط الفقر، بسبب صعوبة تدبير أدنى متطلباتهم المعيشية، كما أن أغلب سكان القرى يندرجون ضمن الأكثر فقرا في البلاد.

 

وبخصوص صناعة النفط، أظهرت بيانات تتبع السفن أن واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني هبطت في نوفمبر لأدنى مستوياتها في عام.

 

على إثر ذلك، تراجعت طهران إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند من المركز الرابع، بعدما خفضت دلهي مشترياتها نظرا لتأثير العقوبات الأمريكية.

المزيد عن: ضعف الريال ايران الريال الايراني اضطراب تجارة إيران الخارجية
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