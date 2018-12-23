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تعليق صفقات الغذاء مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:38 ص
تعليق صفقات الغذاء مع إيران بسبب العقوبات الأمريكية
صفقات الغذاء
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وكالات
 
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قالت مصادر في قطاع الصناعة والحكومة الإيرانية، إن شركتي كارجيل وبنجي وغيرهما من التجار العالميين، أوقفوا صفقات إمدادات الأغذية مع إيران، لأن العقوبات الأمريكية الجديدة أصابت الأنظمة المصرفية اللازمة لتأمين المدفوعات بالشلل.

 

 لكن العقوبات الأمريكية التي تستهدف كل شيء من مبيعات النفط إلى الشحن والأنشطة المالية صرفت الكثير من البنوك الأجنبية عن القيام بأعمال مع إيران، بما في ذلك الصفقات الإنسانية.

 

 وقال مصدر أوروبي مطلع على الوضع طلب عدم نشر اسمه: "ليست هناك فرصة حقيقية في الحصول على المال باستخدام الآليات المطبقة حالياً، وكثير من التجار الدوليين عاجزون عن القيام بصفقات جديدة في الوقت الحالي".

 

 وبدأ سريان العقوبات الأمريكية بشكل كامل في الخامس من نوفمبر، غير أن واشنطن أعفت بشكل مؤقت بعض حلفائها الذي يعتمدون على واردات النفط الإيراني.

 

المزيد عن: صفقات الغذاء ايران امريكا العقوبات الأمريكية
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