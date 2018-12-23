الأرصاد تحذر: درجات الحرارة 3 بهذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.





وتقل الرؤية بسبب الشبورة المائية صباحًا على البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة وتنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وعن توقعات درجات الحرارة، ففي القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19، والإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19، والعريش الصغرى11 والعظمى 20، وشرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 22، وفي الأقصر الصغرى 9 والعظمى 22، كاترين الصغرى 3 والعظمى 12، وفي نخل الصغرى 5 والعظمى 17.





أكد محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية مصر الاولى، أنه خلال الأربع أيام المقبلة ستنخفض فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، بالإضافةً إلى انخفاض نشاط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر.





وحذر "شاهين" من ارتفاع نسبة الشبورة المائية في الصباح الباكر خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصةً على الطرق القريبة من المسطحات المائية والرقع الزراعية.