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أزمة في تشيلسي بسبب المهاجم الصريح

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:16 ص
أزمة في تشيلسي بسبب المهاجم الصريح
تشيلسي
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تحسر تشيلسي على افتقاره لمهاجم حاسم خلال الخسارة 0-1 أمام ليستر سيتي، في أول هزيمة للفريق على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وأشرك مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، لاعبه البلجيكي إيدن هازارد في مركز المهاجم الوهمي إلى جانب الجناحين ويليان وبيدرو بينما جلس أوليفييه جيرو على مقاعد البدلاء.

واستحوذ تشيلسي على الكرة فترات طويلة، لكنه لم يترجم ذلك إلى فرص خطيرة بينما أهدر هازارد فرصتين في طريقه خلال اللقاء.

وفي الشوط الأول سدد هازارد في عارضة الحارس كاسبر شمايكل، بينما أنقذ الحارس الدنمركي تسديدة أخرى قوية من صانع اللعب البلجيكي في الشوط الثاني.

وشارك جيرو في آخر نصف ساعة لكن المهاجم الفرنسي أخفق في هز شباك ليستر.

وعانى تشيلسي رابع الترتيب في تسجيل الأهداف عن طريق المهاجمين هذا الموسم باستثناء هازارد الذي أحرز ثمانية أهداف في الدوري.

وهز ألفارو موراتا الشباك خمس مرات في 14 مباراة ومن المنتظر أن يتعافى من الإصابة عندما يلعب تشيلسي ضد واتفورد يوم الأربعاء المقبل لكن ساري ربما يواصل الدفع بلاعبه هازارد كمهاجم.

وسجل جيمي فاردي مهاجم ليستر ومنتخب إنجلترا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51.

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