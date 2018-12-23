ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

62 قتيلا جراء تسونامي ضرب السواحل الغربية لإندونيسيا (فيديو)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:13 ص
62 قتيلا جراء تسونامي ضرب السواحل الغربية لإندونيسيا (فيديو)
تسونامي إندونيسيا
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

قتل 62 شخصا وأصيب أكثر من 580 آخرون فيما لايزال عشرون آخرون في عداد المفقودين، جراء تسونامي ضرب الساحل الغربي لإندونيسيا مساء السبت،حسب الوكالة الوطنية الإندونيسية لمواجهة الكوارث.

 

الحادث دمر مئات المنازل

وقال المتحدث باسم الوكالة سوتوبو بورو نوجروهو: "الحادث دمر مئات المنازل ولا يزال شخصان في عداد المفقودين​​​"، مضيفا أن الأمواج وفقا لنتائج الأبحاث الأولية، ناجمة عن ثورة بركان كاراكاتو.

 

وذكرت المصادر المحلية، أن التسونامي أتى على عشرات المنازل الساحلية، والفنادق السياحية، مرجحة ارتفاع حصيلة ضحايا الكارثة.

 

وتقع إندونيسيا ضمن ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ وهي من أكثر المناطق تعرضا للزلازل على الأرض، بسبب النشاط التكتوني لطبقات القشرة الأرضيّة، والتي يتحرك بعضها بسرعة 7 سم سنويا.

 

الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية

يذكر أنه في عام 2004، ضرب الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية أقوى زلزال في العالم خلال أربعين عاما، نجم عنه تسونامي أودى بحياة مئات الآلاف في 12 بلدا مطلا على المحيط الهندي.

 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

المزيد عن: مواجهة الكوارث تسونامي السواحل الغربية لإندونيسيا إندونيسيا 62 قتيلا
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎جريدة الفجر - ElfagrNews‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان