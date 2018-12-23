ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات لقرى الدريهمي جنوب الحديدة

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 08:10 ص
الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات لقرى الدريهمي جنوب الحديدة
الهلال الأحمر الإماراتي
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

في إطار دعمه المتواصل للمناطق اليمنية، قدم الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات الإغاثية للمواطنين في القرئ المجاورة لمدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .

 

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الدعم الإماراتي جاء فيما كان المواطنون في أمس الحاجة للمواد الغذائية لاسيما الأساسية لقوام الحياة كالبر والأرز والدقيق والزيت .

 

وشكر المواطنون القائمون على الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي على جهودهم المبذولة لإنقاذ المدنيين من خطر الجوع المخيم منذ أن دخلت ميليشيات الحوثي مناطقهم. وتستمر مساعي الهلال الأحمر الإماراتي في مساعدة المحتاجين والمدنيين والنازحين في مناطق وقرى محافظة الحديدة في الساحل الغربي، بالإضافة إلى مختلف المناطق اليمنية المحررة من الحوثي.

 

وتعد الإمارات من أبرز الدول الداعمة لليمن في المجال الاغاثي وتدعم بحملات متكررة المواطنين في مختلف المحافظات.

المزيد عن: مساعدات لقرى الدريهمي قرى الدريهمي الهلال الأحمر الإماراتي الامارات
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان