الهلال الأحمر الإماراتي يقدم مساعدات لقرى الدريهمي جنوب الحديدة

في إطار دعمه المتواصل للمناطق اليمنية، قدم الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم المساعدات الإغاثية للمواطنين في القرئ المجاورة لمدينة الدريهمي جنوب محافظة الحديدة .

وأوضح المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن الدعم الإماراتي جاء فيما كان المواطنون في أمس الحاجة للمواد الغذائية لاسيما الأساسية لقوام الحياة كالبر والأرز والدقيق والزيت .

وشكر المواطنون القائمون على الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي على جهودهم المبذولة لإنقاذ المدنيين من خطر الجوع المخيم منذ أن دخلت ميليشيات الحوثي مناطقهم. وتستمر مساعي الهلال الأحمر الإماراتي في مساعدة المحتاجين والمدنيين والنازحين في مناطق وقرى محافظة الحديدة في الساحل الغربي، بالإضافة إلى مختلف المناطق اليمنية المحررة من الحوثي.

وتعد الإمارات من أبرز الدول الداعمة لليمن في المجال الاغاثي وتدعم بحملات متكررة المواطنين في مختلف المحافظات.