علاء ميهوب: كان يوم أسود لما سجلت هدف في الأهلي
تحدث علاء ميهوب
نجم النادي الاهلي السابق عن الهدف الذي احرزه بقميص الأولمبي في شباك ناديه السابق.
وقال ميهوب في
تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كان
يوم اسود لما سجلت هدف في الأهلي، قعدت اعيط بعدها".
متابعًا
"حتى الأن لا أستطيع رؤية الهدف في التلفاز".
قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وجيما الإثيوبي
يحل النادي الأهلي ضيفا علي منافسه نادي
جيما الأثيوبي اليوم الأحد 23 ديسمبر في الساعة 3 مساءً علي ملعب أديس بابا، ضمن منافسات
إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وسيذاع هذا اللقاء عبر قناة أون سبورت الرياضية
علي قمر النايل سات، حيث تبث هذة القناة كل البطولات المحلية في مصر مثل "الدوري
- الكأس". وسيدخل الأهلي هذا اللقاء وعينه علي لقب
افريقي غائب عن جماهير القلعة الحمراء منذ أربع سنوات، ويريد تحقيق دوري أبطال أفريقيا
للمرة التاسعة في تاريخه. وحذر محمد يوسف مدرب نادي الأهلي لاعبيه
من الاستهتار بالمباراة بعد الفوز بثنائية في مباراة الذهاب علي ملعب برج العرب بالإسكندرية. كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر
لمباراة نادي الاهلي وجيما الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا عبر موقع الفجر الرياضي.
يحل النادي الأهلي ضيفا علي منافسه نادي جيما الأثيوبي اليوم الأحد 23 ديسمبر في الساعة 3 مساءً علي ملعب أديس بابا، ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وسيذاع هذا اللقاء عبر قناة أون سبورت الرياضية علي قمر النايل سات، حيث تبث هذة القناة كل البطولات المحلية في مصر مثل "الدوري - الكأس".
وسيدخل الأهلي هذا اللقاء وعينه علي لقب افريقي غائب عن جماهير القلعة الحمراء منذ أربع سنوات، ويريد تحقيق دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وحذر محمد يوسف مدرب نادي الأهلي لاعبيه
من الاستهتار بالمباراة بعد الفوز بثنائية في مباراة الذهاب علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.
كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الاهلي وجيما الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا عبر موقع الفجر الرياضي.