علاء ميهوب: كان يوم أسود لما سجلت هدف في الأهلي

تحدث علاء ميهوب نجم النادي الاهلي السابق عن الهدف الذي احرزه بقميص الأولمبي في شباك ناديه السابق.





وقال ميهوب في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "كان يوم اسود لما سجلت هدف في الأهلي، قعدت اعيط بعدها".





متابعًا "حتى الأن لا أستطيع رؤية الهدف في التلفاز".





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