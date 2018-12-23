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جمال عبدالرحيم عن نقيب الصيادلة المعزول: 'شر البلية ما يُضحك'

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 06:13 ص
جمال عبدالرحيم عن نقيب الصيادلة المعزول: 'شر البلية ما يُضحك'
جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن إن نقيب (الشامبو) المدعو محي عبيد نقيب الصيادلة، تقدم بمذكرة أمس إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، زعم فيها أنه يتعرض لهجمة شرسة من بعض الصحف والمواقع الإخبارية.

وأضاف على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الطريف في الأمر، أن النقيب (النيجاتيف) طالب في نهاية شكواه تطبيق نصوص القانون رقم 182 لسنة 2018.


وأكد "عبدالرحيم" أن القانون رقم 182 لسنة 2018، هو قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، أما قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد فهو رقم 180 لسنة 2018".


وتابع: "بصفتي الصحفية والنقابية، أناشد الأستاذ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الاستجابة لنقيب(الشامبو) بتطبيق نصوص القانون رقم 182 لسنة 2018 (تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة) علي جميع الصحف والمواقع الإخبارية لنشرها موضوعات ضده، شر البلية ما يضحك".


يذكر أن الزملاء المُعتدى عليهم، هم: "محمد الجرنوسي المصري اليوم، عاطف بدر المصري اليوم، إسراء سليمان الوطن، آية دعبس اليوم السابع".


وكان اعتدى الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة، على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، وقاموباحتجازهم والتحفط على هواتفهم المحمولة.


جاء ذلك أثناء تغطية الزملاء لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلة الإثنين الماضي.


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