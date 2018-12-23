توفيق عكاشة يفجر مفاجأة عن حجر رشيد (فيديو)



وأضاف "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن نابليون بونابرت، عندما جاء إلى مصر أتي بعلماء مصريات، معقبا: "اللي احنا درسناه كله ده تهيجيص وكلام سطحي، ومتقالناش إنه كل الغزوات اللي تعرضت لها مصر كان هدفها فك الأسرار الموجودة في بطن مصر".



وتابع، أن العالم الفرنسي "شاملبيون"، عندما فك رموز حجر رشيد، اختفى الحجر، وسُرق، لأنه يوجد به أسرار لم نعرفها حتى اليوم، متسائلا: من الذي يملك ملف فك رموز هذا الملف؟؟ الذي يملك هذا هم اليهود الفرنسيين.



وأشار إلى أن بعض أسرار الحجر تم فكه، لكن ليس جميع الأسرار، و"اليهود الفرنسيين يعرفون أن به أسرار موجودة في بطن مصر، ومعرفة الأسرار الموجودة في بطن مصر هتفك شفرات علم آخر الزمان".



وأضاف: "إذا مصر لديها ارتباط باتفاق الجميع، على أنها قاسما مشتركا في أخر الزمان، وهذا أحد أسرار مصر".



ووجه رسالة للمشاهدين قائلا: "أنتوا متعرفوش قيمة مصر، ولو تعرفوا قيمتها لانتفضتوا في ثورة وبناء وتعمير وإصلاح، عرفتوا بحكيلكم الحكاية دي لية.. عشان أقولكم الحقيقة المرة".



وتابع: "أنتوا الفوضى في دمكم.. والكسل بقى أحد الصفات بتاعتكم.. مستحيل إن فيه حكومة تقدر تبني دولة إلا إذا وضع الشعب يده في يديها".

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن علماء الآثار في مصر يتعاملون معها على أنها تاريخ حضاري، ولكنها "أسرار يعلمها الله".