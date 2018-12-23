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تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة القطن

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 05:31 ص
تعديلات بالجملة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة القطن
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رامي بشاي
 
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استقر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك على تشكيل الابيض، بمباراة الغد أمام القطن التشادي في إياب دور ال32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.


ومن المتوقع ان يبدأ بالتشكيل التالي :


حراسة المرمى : عماد السيد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط: محمد إبراهيم وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم كاسونجو


الزمالك يرفض التفريط في نجمه بالشتاء

رفض مسئولو نادي الزمالك البت في مصير عروض أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للفريق لحين وضوح الرؤية بشأن الظهير الأيسر الجديد المنتظر التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

 

ورهن مسئولو الزمالك إعارة أبو الفتوح بوجود لاعب جديد لخوفهم من النقص العددي الموجود في الجبهة اليسرى.

 

وجاءت أبرز العروض للاعب من الاتحاد السكندري وسموحة والمقاولون العرب، ويرفض مسئولو الزمالك فكرة الاستغناء النهائي عن اللاعب ويتمسكون بإعارته فقط.

 

* الزمالك يواجه القطن في تشاد بالزي الأسود

انتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك والقطن التشادي المقررة إقامتها غدا الأحد بالعاصمة التشادية بنجامينا في إياب الدور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية الإفريقية .

 

وحضر الاجتماع من قبل بعثة الزمالك أيمن حافظ المنسق العام لفريق الكرة وأحمد زاهر المدير الإداري والقائم بأعمال السفير المصري بتشاد أحمد سامح، كما حضر الاجتماع طاقم حكام المباراة وهو من كوت ديفوار.

 

وأسفر الاجتماع عن ارتداء الزمالك الطاقم الأسود بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم "الموف".


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