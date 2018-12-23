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معاون وزير التموين يزف بشرى سارة للمتظلمين من توقف بطاقاتهم

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 07:02 ص
معاون وزير التموين يزف بشرى سارة للمتظلمين من توقف بطاقاتهم
وائل عباس
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نعيم يوسف
 
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قال وائل عباس، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة البطاقات الذكية تخدم 70 مليون مواطن من خلال 20 مليون بطاقة، والمنظومة الجديدة تم فيها تحويل البطاقات الورقية إلى ذكية.

وأضاف "عباس" في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC عربية"، أن هذه المنظومة بها بعض الاختلالات الهيكلية وبعض الناس الغير مستحقين للدعم، وتم العمل على ثلاثة فئات، وهم المتوفين، والأسماء المكررة، والمتواجدين بالخارج.

وتابع معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المواطن لا بد أن يساعد الدولة في عمل تحسين للمنظومة، موضحا أنه تم قبول 400 ألف تظلم على مرحلتين، مشيرا إلى أنه سيتم الصرف الفوري للمواطنين الذين قبلت تظلماتهم.

وشدد على أنه عند تعرض المواطنين لضرر ما، ويتسبب فيها الموظفين فإنه سيتم محاسبة المقصرين وفقا للقانون، ويتم التقصي وراء الحالات التي تقدم تظلمات.

ولفت إلى أن المواطنين عليهم مساعدة الدولة وتقديم بلاغات عند التعرض لضرر ما من الموظفين، لوزارة التموين، وهناك قطاع خاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد من يتعاملون مع المواطنين بشكل غير ملائم.
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