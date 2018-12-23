القرموطي: "ساويرس مكانش عايزني أبقى مذيع.. وهذا سبب رحيلي من قناة النهار"



وشدد "القرموطي"، في لقاء مع برنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على قناة "BBC عربية"، على أن أبواب الفضائيات أغلقت في وجهه، ويبحث عن فرصة عمل مناسبة له كإعلامي، ولا مشكلة لديه في الإعلان عن ذلك.



وأوضح أن القناة هي التي أبلغته بقرار إنهاء التعاقد معه، رغم أنه يمتد إلى فبراير المقبل، موضحا أنه ليس مناضلا، ولكن بعض رؤساء القنوات التي عمل فيها كان يضيق صدره بأسلوبه الساخر، والذي يخرج عن الصندوق، لافتا إلى أنه كان متمسكا ببرنامجه "مانشيت" المذاع على قناة "أون تي في"، ولكن الإدارة الجديدة بعد بيع نجيب ساويرس للقناة أبلغته بتخفيض كبير في راتبه، ففضل الرحيل.



ولفت إلى أن نجيب ساويرس في البداية لم يكن مقتنعا به، و"مكانش عايزني أبقى مذيع" -حسب قوله- ولكن ألبير شفيق رئيس القناة وقتها أقنعه بذلك، مشددا على أن "ساويرس" لم يكن يتدخل نهائيا في عمله، وأنه كان متمسكا ببرنامجه "زي أبو سويلم في فيلم الأرض".



أما عن المشهد الإعلامي الحالي، فأشار القرموطي إلى أن برامج الأكل والطعام سيطرت عليه، معقبا: "أنا تعبت من برامج الطبخ"، مشيرا إلى أن غياب بعض الإعلاميين الكبار البعض فسره بأنه إحلال لجيل جديد، بدلا من القديم.



وأشار إلى أنه ليس محسوبا على أي نظام، مؤكدا أنه "ابن الدولة"، وليس نظامًا بعينه، لافتا إلى أنه بالفعل بكى على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ولو تكرر الأمر مرة أخرى، ورأى المشهد الذي يقول فيه الرئيس أنه لن يغادر أرض مصر وسيدفن فيها سوف يبكي أيضا.



وشدد على أن كل ما يريده هو تقديم برنامج يحل مشاكل الناس، موضحا أنه لا يعرف سبب توقف العديد من الإعلاميين، ومن يدير المشهد الإعلامي الآن هي المؤسسات.

كشف الإعلامي جابر القرموطي، أن انتهاء عمله مع قناة "النهار" كان لأسباب مالية في القناة، وليس له علاقة بالسياسة، مشددًا على أنه اتجه إلى "اليوتيوب" لأنه يعيد "هيكلة دماغه"، لافتًا إلى أن سبب حذف حلقة برنامجه الجديد على الانترنت "الباشجابر"، لتحسين العمل فيها، وسيتم إعادة طرحها في 15 يناير المقبل، مؤكدا أن الأمر "مسألة تقنية بحتة".