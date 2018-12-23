اليوم..الأردن تواجه قطر وديًا استعدادًا لكأس آسيا

يخوض المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، مباراة ودية مساء اليوم أمام المنتخب القطري، استعدادًا لنهائيات كأس الإمم الآسيوية العام المقبل.





ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي، في أولى مباريات المنتخب الأردني التحضيرية، والتي سيلعب خلالها ثلاثة مباريات ودية قبل افتتاح البطولة.



