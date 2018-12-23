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اليوم..الأردن تواجه قطر وديًا استعدادًا لكأس آسيا

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:19 ص
اليوم..الأردن تواجه قطر وديًا استعدادًا لكأس آسيا
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علي نبوي
 
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يخوض المنتخب الأردني الأول لكرة القدم، مباراة ودية مساء اليوم أمام المنتخب القطري، استعدادًا لنهائيات كأس الإمم الآسيوية العام المقبل.


ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب خليفة الدولي، في أولى مباريات المنتخب الأردني التحضيرية، والتي سيلعب خلالها ثلاثة مباريات ودية قبل افتتاح البطولة.


ويرغب الجهاز الفني للمنتخب الأردني، في تجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال المباريات الودية، قبل وضع التشكيل الأساسي والذي سيخوض به فعاليات البطولة.


وتأهل المنتخب الأردني، لنهائيات كأس الأمم الآسيوية بعد احتلاله صدارة مجموعته بالتصفيات بدون تلقيه أي هزيمة، وحصوله على إشادة من جماهيره بعدما ظهر بمستوى طيب خلال المباريات الأخيرة.


ويلعب المنتخب الأردني، ضمن فعاليات المجموعة التي تضم كلًا من "سوريا وفلسطين، واستراليا" ، بينما يلعب المنتخب القطري ضمن المجموعة التي تضم كلًا من "السعودية، وكوريا الشمالية، ولبنان".


وتنظلق بطولة كأس الإمم الآسيوية، ابتداءًا من 5 يناير المقبل بالإمارات، حيث تُقام بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

المزيد عن: كاس امم اسيا 2019 قطر والاردن بطولة الأمم الآسيوية
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