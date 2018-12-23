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أحمد مجلي: "أملي في ربنا يكرمني في بطولة العالم بأمريكا"

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 04:28 ص
أحمد مجلي: أملي في ربنا يكرمني في بطولة العالم بأمريكا
أحمد مجلي
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نعيم يوسف
 
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عرض برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه الإعلامي هاني عبدالرحيم، تقرير يرصد لحظة تتويج البطل أحمد علي مجلي بالميدالية الذهبية في البطولة العربية لرفع الأثقال.

وقال البطل في تصريحات للبرنامج إنه حصل على بطولة الجمهورية في رفع الأثقال 2016، والمركز الأول لبطولة الجمهورية 2018، موجها التحية إلى مدربه الخاص.

وتابع: "أملي في ربنا أنه يكرمني في بطولة العالم بأمريكا 2019، وأرفع علم مصر".

الجدير بالذكر أن اللاعب من قرية الهمامية بمركز البداري محافظة أسيوط، وأحرز ثلاثة ميداليات ذهبية في البطوله العربيه والأفروأسيويه تحت 17 سنه في رفع الأثقال بمشاركة 25 دولة، وقد فاز بالميدالية الذهبية في البطولة العربية، في حين حقق لاعب العراق المركز الثاني ولعب الجزائر المركزي الثالث.
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