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بماذا دعت صابرين أمام الكعبة المشرفة؟ (فيديو)

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 03:58 ص
بماذا دعت صابرين أمام الكعبة المشرفة؟ (فيديو)
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة صابرين جمهورها ومحبيها، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، صورتها أمام الكعبة المشرفة خلال أدء مناسك العمرة في الأراضي المقدسة.

ونشرت أيضًا فيديو آخر قامت من خلاله بالدعاء بقبول العمرة.

ومؤخرًا شاركت صابرين جمهورها ومحبيها، عبر تويتر كذلك صورة كشفت من خلالها عن أغلى هدية حصلت عليها في عمرها، وهي دعوة تلقتها من السعودية، بالرحمة لوالدها الراحل منذ عدة أشهر، وذلك عن طريق أحد محبيها، أثناء وقوفه أمام الكعبة المشرفة.

وعلّقت صابرين على الصورة قائلة: "الله دي أجمل هدية جاتلي في عمري.. اللهم تقبل"، وأضافت: "اللهم تقبل ربنا يكرمك، بجد فرحت قلبي جدااا الحمد لله على نعمة الناس الجميلة الصادقة المحترمة مثلك في حياتنا، كفاية إنك افتكرت والدي في هذا المكان العظيم، وهذا اليوم الجميل من قلبي شكرااااا جزاك الله كل خير".

شاركت الفنانة صابرين جمهورها ومحبيها، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، بصورة كشفت من خلالها عن أغلى هدية حصلت عليها في عمرها، وهي دعوة تلقتها من السعودية، بالرحمة لوالدها الراحل منذ عدة أشهر، وذلك عن طريق أحد محبيها، أثناء وقوفه أمام الكعبة المشرفة.

وعلّقت صابرين على الصورة قائلة: "الله دي أجمل هدية جاتلي في عمري.. اللهم تقبل"، وأضافت: "اللهم تقبل ربنا يكرمك، بجد فرحت قلبي جدااا الحمد لله على نعمة الناس الجميلة الصادقة المحترمة مثلك في حياتنا، كفاية إنك افتكرت والدي في هذا المكان العظيم، وهذا اليوم الجميل من قلبي شكرااااا جزاك الله كل خير".

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