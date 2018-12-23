موسى مصطفى: تحالف الأحزاب يهدف إلى حماية الوطن (فيديو)

قال المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد والمرشح الرئاسي السابق، إن تحالف الأحزاب المصرية يعد البداية الحقيقة للوقوف بجانب الدولة المصرية وإعادة الحياة الحزبية والسياسية والحراك السياسي للشارع المصري، والتلاحم مع الشعب فى كافة قضاياه ومشاكله، وايجاد آلية للتواصل مع المسئولين لحل هذه القضايا.





وأكد "موسى" خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية"، أن التحالف سيكون خلال الفترة المقبلة تحالف شعبي قوي غرضه حماية هذا الوطن، من الاستهدافات الخارجية والداخلية حتى يكون صمام أمان لهذا الوطن.





وأشار "موسى" إلى أن أدوار التحالف ستطبق على أرض الواقع، من خلال إقامة مشروعات تنموية في جميع محافظات مصر، وتثقيف وتدريب الشباب لإعطاءهم فرصة للقيام بعمل إقتصادي وتنموي، قائلاً: "لدينا الكثير من الخطط وعلى رأسها فكرة الرأسمالية الوطنية، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة لتوفير فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة في مختلف المحافظات المصرية".





بالإضافة إلى إستكمال الانجازات التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمل فكر بناء من منطلق معارضة وطنية بناءه، قائلا: "علشان مانقفش تحت البيوت بالعصيان علشان نحميها".





وكان قد بدأ مؤتمر تدشين تحالف الأحزاب المصرية بين التحالف السياسي المصري ومنسقه العام ومؤسسه تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، وتحالف "الأمة" ومؤسسه موسى مصطفى موسى.