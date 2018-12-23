عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل رابع صفقاته خلال ساعات
وافق على ماهر، المُدير الفنى لفريق إنبى،
على انتقال حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، للنادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية
المُقبلة.
يأتى ذلك، فى الوقت الذى حصل خلاله المدير
الفنى لفريق إنبى، على وعدٍ من إدارة فريقه، بتوفير البديل المناسب خلال الساعات المُقبلة،
حال الاتفاق مع الأهلى على الأمور المادية.
ويرغب الأهلى فى ضم فتحى فى ظل تراجع مستوى
حسام عاشور، ورغبة النادى فى توفير بديل له، يناير المقبل.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات بعد حسم
الأمور المالية مع الفريق البترولي.
الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المكسيكي دخل كاميلو سانفيزو، مهاجم نادي كويريتارو
المكسيكي صاحب الـ30 عامًا حسابات إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه
لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المُقبلة. وبات كاميلو سانفيزو أحد الأسماء التي طلبها
الأوروجياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في ظل إعلان المغربي
وليد أزارو رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة. وفي سياق متصل أشار أحد الحسابات المهتمة
بانتقال اللاعبين خلال الدوري المكسيكي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر عن اقتراب مسؤولو
الأهلي في التعاقد مع المهاجم المكسيكي كاميلو سانفيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية
المُقبلة. وخاض كاميلو سانفيزو مع كويريتارو خلال
هذا الموسم ببطولة الدوري المكسيكي ومسابقة الكأس لـ 21 مباراة تمكن من تسجيل 11 هدف.
الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المكسيكي
دخل كاميلو سانفيزو، مهاجم نادي كويريتارو
المكسيكي صاحب الـ30 عامًا حسابات إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه
لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المُقبلة.
وبات كاميلو سانفيزو أحد الأسماء التي طلبها
الأوروجياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في ظل إعلان المغربي
وليد أزارو رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة.
وفي سياق متصل أشار أحد الحسابات المهتمة
بانتقال اللاعبين خلال الدوري المكسيكي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر عن اقتراب مسؤولو
الأهلي في التعاقد مع المهاجم المكسيكي كاميلو سانفيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية
المُقبلة.
وخاض كاميلو سانفيزو مع كويريتارو خلال
هذا الموسم ببطولة الدوري المكسيكي ومسابقة الكأس لـ 21 مباراة تمكن من تسجيل 11 هدف.