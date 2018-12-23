ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل رابع صفقاته خلال ساعات

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:19 ص
عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل رابع صفقاته خلال ساعات
الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي
طباعة
Advertisements
الفجر الرياضي
 
Advertisements

 

وافق على ماهر، المُدير الفنى لفريق إنبى، على انتقال حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، للنادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

 

يأتى ذلك، فى الوقت الذى حصل خلاله المدير الفنى لفريق إنبى، على وعدٍ من إدارة فريقه، بتوفير البديل المناسب خلال الساعات المُقبلة، حال الاتفاق مع الأهلى على الأمور المادية.

 

ويرغب الأهلى فى ضم فتحى فى ظل تراجع مستوى حسام عاشور، ورغبة النادى فى توفير بديل له، يناير المقبل.

 

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات بعد حسم الأمور المالية مع الفريق البترولي.


الأهلي يقترب من ضم نجم الدوري المكسيكي

 

دخل كاميلو سانفيزو، مهاجم نادي كويريتارو المكسيكي صاحب الـ30 عامًا حسابات إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي من أجل التعاقد معه لتدعيم خط هجوم المارد الأحمر خلال الفترة المُقبلة.

 

وبات كاميلو سانفيزو أحد الأسماء التي طلبها الأوروجياني مارتن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، في ظل إعلان المغربي وليد أزارو رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المُقبلة.

 

وفي سياق متصل أشار أحد الحسابات المهتمة بانتقال اللاعبين خلال الدوري المكسيكي بموقع التواصل الاجتماعي بتويتر عن اقتراب مسؤولو الأهلي في التعاقد مع المهاجم المكسيكي كاميلو سانفيزو خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

 

وخاض كاميلو سانفيزو مع كويريتارو خلال هذا الموسم ببطولة الدوري المكسيكي ومسابقة الكأس لـ 21 مباراة تمكن من تسجيل 11 هدف.


المزيد عن: كورة رياضة الأهلي يعلن عن رابع صفقاته أخبار صفقات الأهلي الجديدة
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع فوز مصر بتنظيم أمم إفريقيا 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
الدوري المصري
حرس الحدود
-
x
17:00
-
الانتاج الحربي
طلائع الجيش
-
x
19:30
-
النجوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون
-
x
18:00
-
توتنهام هوتسبير
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
غرين بوفالوس - زامبيا
-
x
15:00
-
النادي الصفاقسي - تونس
نيو ستار دي دوالا - الكاميرون
-
x
16:00
-
الأهلي طرابلس - ليبيا
كوتون تشاد - تشاد
-
x
16:00
-
الزمالك - مصر
جينيراسيون فوت - السنغال
-
x
18:00
-
حسنية أكادير - المغرب
دوري أبطال أفريقيا 2019
جيما أبا جيفار - إثيوبيا
-
x
15:00
-
الأهلي - مصر
إتحاد طنجة - المغرب
-
x
17:00
-
شبيبة الساورة - الجزائر
أسيك ميموزا - ساحل العاج
-
x
18:00
-
الملعب المالي - مالي
الهلال - السودان
-
x
19:00
-
النادي الإفريقي - تونس
حوريا - غينيا
-
x
19:00
-
النصر - ليبيا
الدوري الإسباني
فالنسيا
-
x
13:00
-
هويسكا
ليجانيس
-
x
17:15
-
إشبيلية
الدوري الألماني
أوجسبورج
-
x
16:30
-
فولفسبورج
هوفنهايم
-
x
19:00
-
ماينز
الدوري الفرنسي
بوردو
-
x
18:00
-
أميان