عاجل.. الأهلي يعلن تفاصيل رابع صفقاته خلال ساعات

وافق على ماهر، المُدير الفنى لفريق إنبى، على انتقال حمدى فتحى، لاعب وسط الفريق، للنادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

يأتى ذلك، فى الوقت الذى حصل خلاله المدير الفنى لفريق إنبى، على وعدٍ من إدارة فريقه، بتوفير البديل المناسب خلال الساعات المُقبلة، حال الاتفاق مع الأهلى على الأمور المادية.

ويرغب الأهلى فى ضم فتحى فى ظل تراجع مستوى حسام عاشور، ورغبة النادى فى توفير بديل له، يناير المقبل.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال ساعات بعد حسم الأمور المالية مع الفريق البترولي.



