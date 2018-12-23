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"الفجر" تنعى والد الإعلامي أحمد سالم

الأحد 23/ديسمبر/2018 - 02:15 ص
الفجر تنعى والد الإعلامي أحمد سالم
أحمد سالم
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 تنعى بوابة الفجر الإلكترونية، والد الإعلامي أحمد سالم، والذي وافته المنية مساء السبت إثر أزمة قلبية مفاجئة.


وقال الإعلامي أحمد سالم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فقدت أعز الحبايب.. أبي المهندس السيد سالم إثر أزمة قلبية مفاجئة".


وأوضح أن صلاة الجنازة ستقام اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في مسجد المدينة المنورة بشارع محمد مسعود المتفرع من ميدان أحمد زويل وابور المياه بالإسكندرية، ويدفن جثمان الفقيد بمقابر العائلة بالمنارة، ويقام العزاء للرجال والسيدات بجامع القائد بعد صلاة المغرب.

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